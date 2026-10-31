Sono 40 i provvedimenti di prevenzione adottati dal Questore di Ragusa nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. Il bilancio comprende quattro ammonimenti per violenza domestica, uno per stalking, 19 avvisi orali, 13 fogli di via obbligatori e tre Dacur, i divieti di accesso a determinate aree urbane.

Le misure sono scaturite dall’attività di monitoraggio e valutazione svolta dagli uffici della Questura, con il contributo dei Commissariati distaccati e la collaborazione delle altre forze di polizia.

L’azione punta a prevenire nuovi episodi illeciti e a rafforzare la sicurezza sul territorio, attraverso interventi mirati nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi. Tra gli ambiti maggiormente attenzionati figurano la violenza di genere, i furti e gli altri reati predatori, oltre alle truffe che colpiscono soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

Nel dettaglio, i 13 fogli di via obbligatori impongono ai destinatari di non fare ritorno in alcuni Comuni della provincia di Ragusa. I tre Dacur, invece, limitano l’accesso a specifiche zone urbane nei casi contemplati dalla normativa.

I provvedimenti rientrano nell’attività di prevenzione portata avanti dalla Questura per contrastare l’illegalità diffusa e garantire maggiori condizioni di sicurezza alla comunità iblea.