Si rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con “Il Cammino dei Santi”, l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa e in programma domani, domenica 1° novembre. Un momento di condivisione, spiritualità e valorizzazione del territorio che, nelle precedenti edizioni, ha registrato una significativa partecipazione di fedeli, famiglie e appassionati del cammino all’aria aperta.

L’evento prenderà il via alle 9 con il raduno presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Alle 9,30 i partecipanti si metteranno in cammino lungo un percorso di circa otto chilometri che consentirà di vivere un’esperienza capace di coniugare movimento, riflessione e scoperta delle bellezze della città. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di diverse realtà associative del territorio, tra cui Uisp Sportpertutti comitato degli Iblei, Nordic Walking Ragusa e Atletica No al Doping.



“Il Cammino dei Santi – sottolinea il parroco, don Marco Diara – è ormai diventato un appuntamento atteso dalla nostra comunità. Giunti alla terza edizione, possiamo dire che questa iniziativa ha saputo creare legami autentici tra le persone, offrendo l’opportunità di vivere la festa di Tutti i Santi in maniera originale, mettendosi in cammino insieme. Camminare significa condividere un tratto di strada, ascoltarsi, riscoprire il valore della fraternità e guardare con occhi nuovi i luoghi che abitiamo ogni giorno”.

“L’obiettivo – aggiunge don Diara – non è soltanto quello di percorrere alcuni chilometri, ma soprattutto di vivere un’esperienza che aiuti ciascuno a ritrovare un tempo di serenità e di riflessione. In un’epoca caratterizzata dalla fretta e dall’individualismo, il cammino diventa un segno concreto di comunità. Invitiamo tutti, giovani, adulti e famiglie, a partecipare a questa giornata che unisce sport, socialità e spiritualità. Portiamo avanti questa iniziativa simbolica perché tutta la nostra vita deve essere un cammino insieme verso la santità”.

La quota di partecipazione è fissata in 3 euro. Le prenotazioni dovranno essere effettuate rivolgendosi alla segreteria parrocchiale oppure contattando il numero 0932 252861.

La terza edizione de “Il Cammino dei Santi” si propone dunque di confermare il successo degli anni precedenti, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere insieme una giornata speciale all’insegna dell’incontro, della fede e del benessere.