Venerdì sera, intorno alle 20.30, nei pressi della chiesa della Consolazione a Scicli, si è verificato un episodio di violenza. Stando a una prima ricostruzione, un uomo avrebbe colpito alla testa un altro individuo con una bottiglia di birra. Entrambi sono residenti a Scicli.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato soccorso al ferito. Nella giornata di sabato i carabinieri avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità.