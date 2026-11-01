Torna la preoccupazione tra i commercianti modicani dopo una nuova incursione ai danni di un’attività commerciale. Questa volta nel mirino è finito il negozio Sportado, in via Sacro Cuore, dove alcuni malviventi sono entrati in azione nella serata di domenica, intorno alle 20, quando l’esercizio si avviava alla chiusura.

L’allarme è scattato subito dopo la rapina e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e raccogliere elementi utili a individuare i responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del colpo, né sono state diffuse informazioni precise sull’eventuale bottino. I responsabili, dopo aver agito, si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto pochi giorni fa al punto vendita Bruno Euronics, nella zona del Polo commerciale di Modica. In quel caso, una banda di persone incappucciate aveva forzato con un flex una saracinesca per introdursi nel magazzino dell’attività. I malviventi erano riusciti a impossessarsi di alcuni dispositivi elettronici prima di fuggire all’arrivo della polizia, intervenuta dopo l’attivazione dell’allarme.

Due episodi ravvicinati, seppure diversi per modalità, che alimentano interrogativi sulla sicurezza degli esercizi commerciali cittadini, esposti al rischio di furti e rapine sia nelle ore notturne sia durante l’attività ordinaria.

Per gli operatori economici, oltre al danno materiale, resta il peso della preoccupazione di poter diventare bersaglio di azioni criminali anche in momenti in cui il negozio è ancora aperto o si prepara a chiudere.

Le indagini della Polizia dovranno ora chiarire quanto accaduto da Sportado e consentire l’identificazione degli autori. Intanto, il nuovo episodio riporta al centro la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla tutela delle attività produttive e sulla sicurezza di chi lavora quotidianamente sul territorio.