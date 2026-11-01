Tragedia ieri sera nel centro di Modica Bassa, dove una donna di oltre 80 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un Suv mentre si trovava in corso Umberto, la principale arteria cittadina. L’incidente si è verificato intorno alle 20, per cause ancora da accertare.

Alla guida del veicolo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un turista olandese. L’impatto con la pedone è stato particolarmente violento e la donna ha riportato gravi lesioni, soprattutto al volto e alla testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’anziana e disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni della donna si sono rivelate troppo gravi e il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato per consentire le operazioni necessarie. Il Suv è stato posto sotto sequestro. La dinamica dell’investimento è al vaglio degli investigatori e, per il conducente, si profila l’ipotesi di reato di omicidio stradale.