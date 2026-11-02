Nella notte del 2 novembre, il settore delle energie rinnovabili del territorio è stato nuovamente preso di mira. Intorno alle 1:15, è scattato l’allarme presso il campo fotovoltaico EFC3, in contrada Canalotti, a seguito dell’intrusione di soggetti non identificati. La segnalazione è stata immediatamente gestita dalla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate, arrivate in contemporanea con i militari dell’Arma dei Carabinieri. Durante la perlustrazione dell’area interna alla struttura, le forze dell’ordine e il personale della vigilanza privata hanno rilevato chiari segni di effrazione lungo la recinzione perimetrale, in particolare nei pressi delle cabine elettriche. Un controllo più accurato ha confermato il danno: i malviventi avevano tranciato e asportato diverse decine di metri di cavi elettrici in rame, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei soccorsi. Completati i rilievi e informata la Centrale Operativa sull’entità dei danni, le pattuglie hanno ripreso il consueto servizio di controllo del territorio. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare gli autori del furto.