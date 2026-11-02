Le forti raffiche di vento che stanno interessando la fascia costiera di Scicli stanno provocando i primi danni a Donnalucata. Un lampione della pubblica illuminazione è stato divelto dalla forza del vento ed è finito a terra.

Danni anche a un locale pubblico situato lungo la spiaggia di ponente, dove le raffiche hanno compromesso una parte della copertura in legno, interessando una superficie di circa 15 metri quadrati.

Il maltempo, caratterizzato da raffiche che raggiungono i 50 chilometri orari, dovrebbe continuare a interessare la costa fino alla prossima notte, mantenendo alta l’attenzione sui possibili rischi legati alle condizioni meteorologiche (foto Ficicchia).