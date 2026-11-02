Attimi di paura domenica sera all’interno di Sportado, negozio di articoli sportivi in via Sacro Cuore, preso di mira dai malviventi. Tra le persone presenti durante la rapina c’era anche una famiglia con un bambino di appena 10 anni, che si è trovata improvvisamente coinvolta in una situazione di forte tensione.

A ricostruire quei momenti è uno dei clienti, un professionista modicano che si trovava nell’attività commerciale insieme alla moglie e al figlio, quando due uomini con il volto coperto e vestiti di nero hanno fatto irruzione nel negozio.

I malviventi, armati di un cacciavite, avrebbero minacciato le persone presenti per impossessarsi del registratore di cassa e poi allontanarsi rapidamente.

A evitare conseguenze peggiori è stata la prontezza di una commessa, che ha invitato i clienti a mantenere la calma e a rifugiarsi nel magazzino. Il cliente e la sua famiglia si sono così trovati al riparo insieme ad altre otto persone, in attesa che la situazione tornasse alla normalità.

Particolarmente delicata la presenza del bambino, che avrebbe compreso quanto stava accadendo, condividendo con i genitori la paura di quei momenti.

È stato proprio il cliente a contattare le forze dell’ordine. La Polizia è arrivata sul posto dopo pochi minuti, seguita dai Carabinieri.

Secondo la testimonianza, i responsabili potrebbero non essere originari della zona, ma si tratta di un’impressione che dovrà essere verificata dagli investigatori.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e individuare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini degli impianti di videosorveglianza, mentre resta da quantificare il valore del bottino.