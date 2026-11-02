Il forte vento che sta interessando il territorio ibleo ha richiesto diversi interventi dei vigili del fuoco in varie zone della provincia di Ragusa. Le raffiche hanno provocato disagi e situazioni di potenziale pericolo, rendendo necessario l’intervento delle squadre per mettere in sicurezza le aree interessate.

Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi divelti, antenne e pali pubblicitari messi a dura prova dal vento. Le condizioni meteorologiche hanno sollecitato diverse strutture, con il rischio di caduta di elementi sulla sede stradale o nelle aree frequentate dai cittadini.

Una delle situazioni più significative si è verificata a Vittoria, lungo la strada regionale 32, dove è stato divelto un palo in cemento della rete elettrica Enel. La struttura, già vetusta, ha ceduto sotto l’azione del vento, rendendo necessario un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza. A Donnalucata una tettoia, all’interno di un’abitazione, è stata completamente distrutta. Si registra anche la caduta di alberi.

L’ondata di maltempo continua a mantenere alta l’attenzione in tutto il territorio provinciale. La raccomandazione è quella di prestare particolare prudenza negli spostamenti, soprattutto in prossimità di alberi, impianti pubblicitari e strutture esposte alle raffiche.