Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la terza edizione de “Il Cammino dei Santi”, l’iniziativa promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che, anche quest’anno, ha saputo coinvolgere fedeli di ogni età in un momento di spiritualità, riflessione e aggregazione.

Ieri, infatti, quasi 300 persone hanno preso parte all’appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato uno degli eventi più attesi dalla comunità parrocchiale. Famiglie, giovani, bambini e adulti hanno condiviso un percorso caratterizzato dalla preghiera, dalla meditazione e dalla riscoperta del significato autentico della santità come esperienza concreta e quotidiana di vita cristiana.

Soddisfatto il parroco, don Marco Diara, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

“Vedere quasi 300 persone camminare insieme è stato motivo di grande gioia – ha commentato don Diara –. Non si tratta soltanto di un percorso fisico, ma soprattutto di un cammino interiore che ci aiuta a riscoprire il valore della fede vissuta in comunità. La presenza di tante famiglie e di numerosi giovani ci conferma che esiste un forte desiderio di momenti autentici di incontro e condivisione”.

Il sacerdote ha poi sottolineato come l’iniziativa abbia ormai assunto una dimensione stabile nella programmazione pastorale della parrocchia. “Siamo arrivati alla terza edizione e questo significa che il Cammino dei Santi ha saputo intercettare un bisogno reale. Ogni anno registriamo una partecipazione crescente e questo ci incoraggia a continuare su questa strada, mettendo al centro relazioni, ascolto e spiritualità”.

Don Diara ha infine evidenziato il valore simbolico della manifestazione, organizzata in un periodo particolarmente significativo per la vita della Chiesa. “I santi non sono figure lontane e irraggiungibili. Sono uomini e donne che hanno vissuto il Vangelo nella quotidianità. Attraverso questa esperienza vogliamo ricordare che ciascuno di noi è chiamato a essere testimone di speranza e di bene nel proprio ambiente di vita. Come se camminare assieme ci aiutasse a darci da fare per raggiungere l’ambito traguardo della sanità”.

L’ottima riuscita della manifestazione e la massiccia partecipazione confermano il radicamento dell’iniziativa nel territorio, rafforzando il ruolo della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù come punto di riferimento non solo religioso ma anche comunitario, capace di promuovere occasioni di crescita condivisa e di autentica fraternità.