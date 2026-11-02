Atti vandalici nel tardo pomeriggio di domenica 1° novembre 2026 all’interno del complesso scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” – sezione Agrario, in via San Martino. Alle 16.50 la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” ha ricevuto un segnale d’allarme e ha disposto l’invio sul posto di una guardia giurata per un controllo ispettivo. All’arrivo, gli operatori di vigilanza hanno riscontrato evidenti segni di danneggiamento: il vetro della porta principale d’ingresso dell’edificio scolastico risultava frantumato.

L’area antistante l’accesso era deserta, mentre nel campo da calcio sul retro sono stati notati alcuni ragazzi intenti a giocare; la loro posizione, così come l’eventuale coinvolgimento o estraneità ai fatti, è ora al vaglio degli inquirenti. Accertata la situazione, la guardia giurata ha avvisato la centrale, che ha attivato il protocollo di emergenza e le procedure di notifica. Sul posto sono intervenuti in tempi brevi il responsabile della struttura, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare gli autori dell’atto vandalico. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli edifici scolastici durante le chiusure festive, suscitando preoccupazione tra il personale docente e le famiglie della zona.