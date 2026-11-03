Prosegue il percorso di riflessione avviato con l’iniziativa “Città Invisibili – Un progetto, un’idea”, promossa da Gregorio Lenzo (nella foto), presidente della sezione comunale di Confcommercio Vittoria, che il 6 novembre alle 17 nella sala Avis della zona Emaia proporrà un confronto ispirato al celebre volume di Italo Calvino e alle suggestioni offerte dall’opera di Antoine de Saint-Exupèry. All’appuntamento parteciperanno anche la dirigente scolastica Alfina Berté dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale e l’artista Giuseppe Marino, in arte Alosha, autore dello spettacolo “U Principinu” che concluderà l’evento.

Dopo un primo momento di presentazione dell’iniziativa, l’attenzione si sposta adesso sul significato più profondo del progetto e sulle riflessioni elaborate da Gregorio Lenzo che individua nel pensiero di Calvino uno strumento attuale per leggere le trasformazioni delle città contemporanee. Secondo Lenzo, infatti, le città non possono essere considerate soltanto come un insieme di edifici, strade e infrastrutture, ma come luoghi in cui si intrecciano relazioni, memoria, cultura, economia e senso di comunità.

Il presidente di Confcommercio Vittoria richiama in particolare il tema della desertificazione commerciale, fenomeno che non coincide soltanto con la chiusura delle attività economiche ma che comporta la perdita di presìdi sociali e punti di riferimento per interi quartieri. Da qui la necessità di immaginare una nuova stagione di rigenerazione urbana capace di mettere insieme istituzioni, imprese, associazioni, scuole e cittadini attraverso una visione condivisa dello sviluppo urbano.

«Non possiamo pensare alle città come a mondi separati tra chi amministra e chi produce economia – sostiene Lenzo -. La città è un organismo complesso che ha bisogno di collaborazione, responsabilità condivisa e partenariati tra pubblico e privato per creare luoghi più attrattivi, vivibili e inclusivi».

Particolarmente significativa, nelle riflessioni del presidente di Confcommercio, è anche l’attenzione dedicata alla cultura come strumento di rigenerazione. L’esperienza artistica di Alosha diventa anche l’occasione per ragionare sul riuso degli immobili inutilizzati e sulla possibilità di trasformare spazi oggi vuoti in laboratori di idee, luoghi di incontro e centri di produzione culturale. Secondo Lenzo, iniziative culturali, presentazioni di libri, mostre, laboratori e attività condivise possono rappresentare il primo passo per restituire identità a spazi abbandonati e favorire successivamente anche la rinascita economica dei quartieri e dei centri storici.

Il percorso di riflessione si conclude con il richiamo all’“Inferno dei viventi”, una delle pagine più celebri delle Città invisibili. Per Lenzo, il messaggio di Calvino rappresenta ancora oggi un invito concreto a riconoscere e valorizzare tutto ciò che genera bellezza, solidarietà, cultura e partecipazione nelle comunità locali. «Non basta denunciare ciò che non funziona – evidenzia – ma occorre sostenere le energie positive che esistono già nei territori, metterle in rete e creare nuove opportunità di crescita».

L’iniziativa si propone dunque come un’occasione di confronto aperto sul futuro delle città, sul ruolo della cultura e sulla necessità di immaginare modelli di sviluppo capaci di rafforzare il senso di appartenenza e la qualità delle relazioni sociali. Una riflessione che, partendo dalle pagine di Calvino, guarda direttamente alle sfide del presente e alle città che le nuove generazioni erediteranno domani.