Ripresa della preparazione per l’Avimec Modica che dopo la maratona di Campobasso fruttata un punto, torna in palestra per preparare la sfida casalinga di domenica prossima, quando al “PalaRizza” i “Galletti” riceveranno la visita della Maricor Corigliano.

Prima di iniziare la settimana di lavoro in vista della seconda gara casalinga della stagione, coach Distefano e il suo staff hanno analizzato la sfida del “PalaVazzieri” e verificato le condizioni fisiche del gruppo reduce dalla lunga trasferta di Campobasso.

“Quella di Campobasso – spiega coach Distefano – è stata una buona prestazione ed era quella che mi aspettavo vista l’importanza del match e la caratura dell’avversario. Nonostante la sconfitta, comunque, portiamo a casa un punto da uno dei campi più difficili del girone e due set vinti meritatamente. Abbiamo perso il parziale d’apertura, ma nonostante ciò, – continua – devo dire che la squadra ha avuto un buon approccio alla partita. Campobasso ha costruito bene con i centrali, ma la reazione dei ragazzi nel secondo e nel terzo set è stata veramente encomiabile. In attacco Hopt ha fatto la differenza sia dalla prima linea, sia dalla seconda, ma anche Chillemi e Panciocco, ben innescati da Biffi si sono fatti trovare pronti, ma hanno risposto presente anche nei fondamentali di ricezione e attacco. Nel quarto set – aggiunge – Campobasso, spinto anche dal calore dei suoi tifosi, è riuscito a spuntarla grazie a un gioco molto fluido ben orchestrato dal palleggio di Garnica. Al tiebreak, il sestetto di casa è stato sempre avanti, ma noi non abbiamo mollato, siamo riusciti ad agguantarli e poi ad avere sul 15/16 un match point grazie al turno positivo in battuta di Biffi. Qui forse l’esperienza di Campobasso e la voglia di vincere davanti ai loro tifosi ha fatto si che i molisani portassero a casa la vittoria. Credo che quella sabato sia stata una gara molto importante per entrambe le squadre e la prima vera prova del nove, per testare quale saranno le protagoniste del girone Blu di serie A3 e credo che entrambi i sestetti ne sono usciti promossi. Il campo ha detto che sia noi, sia Campobasso siamo due formazioni costruite per vivere da protagonisti il girone Meridionale. Il campionato è ancora lungo e da qui fino alla sosta natalizia e con il passare delle giornate la classifica comincerà a delinearsi. Quello conquistato a Campobasso – conclude Enzo Distefano – è per noi un punto utile che ci porta avanti in questo percorso e anche dalla trasferta molisana prenderemo spunto per migliorarci a iniziare dalla prossima partita con Corigliano”.

Il gruppo biancoazzurro, da oggi, focalizzerà l’attenzione sulla gara con Corigliano, che dovrà essere affrontata con la stessa determinazione di Campobasso. I biancoazzurri avranno una settimana piena per preparare la sfida al sestetto calabrese che sicuramente non arriverà al “PalaRizza” per fare da vittima sacrificale, ma per giocarsi a viso aperto la partita.