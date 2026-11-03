Una notte intensa quella appena trascorsa per il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa, impegnato in numerosi interventi a causa del forte vento che ha interessato il territorio ibleo.

Le richieste di soccorso si sono susseguite per diverse ore e hanno riguardato principalmente alberi caduti sulla carreggiata, cartelloni pubblicitari divelti dalle raffiche e cornicioni pericolanti con distacchi di intonaco dagli edifici. Situazioni che hanno richiesto un costante monitoraggio da parte delle squadre operative per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni.

L’intervento più significativo si è registrato nella tarda serata di ieri in via Schifani, a Ragusa, dove un grosso albero si è spezzato improvvisamente, finendo su una BMW X1 parcheggiata lungo la strada. Per la rimozione della pianta è stato necessario l’impiego dell’autogru dei Vigili del fuoco.

L’impatto ha provocato gravi danni al veicolo, schiacciato sotto il peso del tronco e dei rami. Fortunatamente al momento del crollo non si trovava nessuno all’interno dell’automobile e non si sono registrati feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per gran parte della notte, mentre il maltempo continuava a creare criticità in diversi punti della città e della provincia. I Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere le situazioni di pericolo e ripristinare condizioni di sicurezza sulla viabilità urbana.