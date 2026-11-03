Ampie forchette di prezzo, differenze sostanziali tra i quartieri e un divario che supera il triplo tra la zona più ambita e quella più economica. È il quadro scattato dai recenti dati pubblicati da Quadrivio, che ha analizzato il valore di mercato di 225 vie del comune di Ragusa.

In cima alla classifica delle strade più costose si posiziona via Ischia a Marina di Ragusa, dove il prezzo medio si attesta sui 2.200 euro al metro quadro. All’estremo opposto della graduatoria si trova invece Vico Carbonaro, la via più economica tra quelle rilevate, dove l’acquisto di un immobile si ferma a una media decisamente più accessibile. Il rapporto parl chiaro: le quotazioni in via Ischia risultano 3,1 volte superiori a quelle registrate nella zona meno cara.

L’impatto sul portafoglio: il confronto su 80 metri quadri

Per comprendere appieno l’impatto di questi numeri sul mercato reale, basta simulare l’acquisto di un appartamento tipo da 80 metri quadri:

Via Ischia: per un immobile di questa metratura la spesa media raggiunge i 176.000 euro.

Vico Carbonaro: la stessa metratura comporta un investimento complessivo di circa 56.000 euro.

Una differenza netta di ben 120.000 euro per la medesima superficie abitativa, a testimonianza di come l’ubicazione e il contesto urbano guidino in maniera determinante le dinamiche dei prezzi nel capoluogo ibleo.

L’indagine di Quadrivio offre una panoramica dettagliata e capillare sul territorio ragusano. Le 225 vie misurate compongono una vera e propria mappa del valore immobiliare cittadino, permettendo a proprietari, acquirenti e investitori di orientarsi tra le diverse aree e micro-zone della città, dalla cima della classifica fino alle opzioni più contenute.