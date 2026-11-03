La sezione comunale di Confcommercio Modica esprime vicinanza e solidarietà ai titolari dell’attività commerciale, Sportado, presa di mira dalla rapina avvenuta in via Sacro Cuore, manifestando al tempo stesso forte preoccupazione per il ripetersi di episodi criminali che stanno alimentando un clima di crescente apprensione tra gli operatori economici della città.

«Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai titolari dell’attività coinvolta – afferma il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada (nella foto con Manenti) -. È chiaro che bisogna affrontare il tema della sicurezza in maniera seria e senza sottovalutazioni. Episodi come questi destano preoccupazione tra gli operatori commerciali che ogni giorno lavorano, investono e contribuiscono alla crescita economica del territorio. Dietro ogni attività ci sono sacrifici, famiglie, dipendenti e investimenti che meritano di essere tutelati».

Secondo Moncada, la rapina verificatasi nei giorni scorsi, unitamente al precedente furto messo a segno ai danni di un negozio di elettronica, rappresenta un segnale che non può essere ignorato.

«Non vogliamo alimentare allarmismi – prosegue Moncada – ma è altrettanto vero che il ripetersi di fatti criminosi finisce inevitabilmente per generare inquietudine. I commercianti hanno il diritto di svolgere la propria attività in condizioni di serenità e sicurezza. Per questo riteniamo necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare tutte le azioni di prevenzione possibili, anche attraverso un’efficace presenza delle forze dell’ordine sul territorio e un costante monitoraggio delle aree maggiormente esposte a rischio».

Alla presa di posizione della sezione modicana si associa anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che esprime preoccupazione per una serie di episodi che, nelle ultime settimane, hanno interessato il territorio provinciale.

«Quanto accaduto a Modica non può lasciare indifferenti – sottolinea Manenti -. Siamo preoccupati per questi ripetuti fatti che colpiscono attività economiche e imprenditori già impegnati quotidianamente a fare fronte alle difficoltà del mercato. La percezione della sicurezza rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita delle nostre comunità e per la tenuta del tessuto economico locale».

Il presidente provinciale evidenzia inoltre come sia necessario continuare a garantire una costante attività di controllo e prevenzione. «Siamo certi dell’impegno delle forze dell’ordine, che svolgono quotidianamente un lavoro prezioso e complesso, ma proprio per questo riteniamo opportuno che vi sia un monitoraggio ancora più attento di quanto sta accadendo sul territorio. Occorre mantenere alta la guardia, intercettare tempestivamente eventuali criticità e dare risposte concrete agli operatori economici che chiedono soltanto di poter lavorare in tranquillità». Confcommercio rinnova quindi la propria vicinanza agli imprenditori coinvolti e auspica che gli autori degli episodi criminosi possano essere individuati al più presto, ribadendo la necessità di un’azione corale tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze del mondo produttivo per garantire sicurezza, fiducia e condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività economiche della città della Contea.