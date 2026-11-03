Non si arresta la serie di furti che sta colpendo le attività produttive di Modica. L’ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi quando ignoti hanno preso di mira un’officina di elettrauto nella zona artigianale di contrada Michelica.

I malviventi hanno rubato un camion parcheggiato dinanzi al piazzale della stessa azienda. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei reati ai danni delle imprese modicane, già preoccupate per una serie di incursioni che stanno alimentando un clima di crescente insicurezza.

Prima l’episodio da Bruno Euronics. Poi la rapina ai danni del punto vendita Sportado in via Sacro Cuore. Adesso si apprende di quest’altro episodio benché avvenuto qualche giorno addietro. Sull’ultimo furto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, acquisire eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e risalire ai responsabili, oltre a individuare il furgone utilizzato per la fuga. L’ennesimo episodio riporta al centro il tema della sicurezza delle attività commerciali e artigianali del territorio, con gli imprenditori che chiedono maggiore attenzione nei confronti di un fenomeno capace di provocare danni economici e disagi alle aziende colpite (foto AI).