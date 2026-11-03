L’ente di formazione FORUM e i partner promotori del nuovo corso professionale “Spa Therapist CIDESCO”, percorso formativo con certificazione internazionale riconosciuta in oltre 40 Paesi, invitano gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione di una nuova iniziativa.

L’incontro si terrà domani, mercoledì 4 novembre, alle 10,30 presso la sede dell’Ente di Formazione Forum, in via Camillo Prampolini, angolo via Giuseppe Di Vittorio, a Ragusa.

Nel corso della conferenza saranno illustrati contenuti, caratteristiche e opportunità offerte dal percorso formativo, che prenderà il via il prossimo 23 novembre e che punta a formare nuove figure professionali nel settore del benessere e della gestione delle Spa. Saranno presenti i promotori del corso guidati da Salvo Campo e il presidente di Forum, Gianni Distefano, che illustreranno finalità e prospettive dell’iniziativa.