Arrestata per tentata rapina. Una donna, dopo essere entrata all’interno di un supermercato, si avvicinava ad una commessa pretendendo insistentemente la restituzione di una somma di denaro, sostenendo di aver effettuato un acquisto online successivamente annullato.
La cassiera, vista la situazione, chiedeva l’intervento del direttore, il quale spiegava alla donna le procedure previste per ottenere il rimborso.
Insoddisfatta della risposta ricevuta, spintonava entrambi e tentava di aprire il registratore di cassa.
In queste fasi concitate, estraeva dal proprio zaino un coltello e lo puntava contro la cassiera, tentando poi di nasconderlo dietro la schiena alla vista di personale della vigilanza.
Agli agenti delle volanti della Questura di Ragusa, nel frattempo intervenuti sul posto, consegnava due coltelli che custodiva all’interno dello zaino.
Al termine degli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, la donna veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.