Momenti di apprensione lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri, dove nel tardo pomeriggio di lunedì due uomini, verosimilmente due cittadini extracomunitari, sono stati visti camminare al centro della carreggiata, arrivando a frapporsi davanti alle auto in transito nel tentativo di farle arrestare.

L’episodio si è verificato mentre sulla zona imperversava il maltempo, con condizioni di visibilità ridotta che rendevano ancora più pericolosa la circolazione. I due, secondo quanto ricostruito, si sarebbero spostati sulla linea di mezzeria, mettendosi davanti ai veicoli che sopraggiungevano.

La scena è stata immortalata dalla telecamera installata a bordo di un mezzo. In uno dei momenti ripresi, un automobilista avrebbe inizialmente valutato la possibilità di fermarsi, salvo poi cambiare idea, insospettito dall’atteggiamento di uno dei due uomini. Il conducente ha quindi proseguito la marcia, segnalando successivamente quanto accaduto.

Al momento non emergerebbero elementi tali da far pensare che i due fossero in una situazione di effettiva difficoltà o avessero bisogno di soccorso. Non si esclude che cercassero semplicemente un passaggio, ma le modalità adottate avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi.

Porsi improvvisamente davanti alle auto, soprattutto con la strada resa insidiosa dalla pioggia e dalla scarsa visibilità, rappresenta infatti un serio rischio sia per chi si trova sulla carreggiata sia per gli automobilisti, che potrebbero non avere il tempo necessario per frenare ed evitare l’impatto.