Momenti di grande apprensione nella serata di oggi lungo la linea ferroviaria che costeggia la città di Vittoria, dove un uomo di nazionalità straniera è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un convoglio ferroviario mentre si trovava in prossimità dei binari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe addormentato vicino alla sede ferroviaria, probabilmente in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Al passaggio del treno, il macchinista si sarebbe accorto della presenza anomala sui binari e avrebbe immediatamente azionato i sistemi di emergenza, senza però riuscire a fermare il convoglio in tempo utile (nella foto il momento dei soccorsi).

Il treno sarebbe così passato sopra l’uomo, generando attimi di autentico terrore. Nonostante la drammaticità della situazione, il malcapitato è rimasto in vita, riportando una ferita a una mano e altre lesioni che hanno reso necessario l’intervento urgente dei sanitari del 118.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori, insieme alle forze dell’ordine e al personale ferroviario. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate, dal momento che l’uomo era rimasto incastrato sotto il locomotore. Dopo alcuni minuti di lavoro, i soccorritori sono riusciti a estrarlo e ad affidarlo alle cure del personale medico. Il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni sono al momento in fase di valutazione.

L’episodio ha inevitabilmente provocato rallentamenti e disagi alla circolazione ferroviaria nella tratta interessata, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto e verificando la dinamica dell’incidente. Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche e che si è conclusa, fortunatamente, senza la perdita di vite umane.