Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, ha nominato Gianni Occhipinti (nella foto da sinistra con Minardo) commissario provinciale del partito a Ragusa.

Imprenditore del settore turistico-alberghiero e presidente di Federalberghi Ragusa, Occhipinti è stato assessore comunale a Ragusa, consigliere e presidente del Consiglio provinciale di Ragusa e candidato alle regionali del 2012 con quasi 4mila preferenze. Occhipinti si è tra l’altro distinto per essere un uomo del fare, circostanza che, dal punto di vista amministrativo, gli ha consentito di avere riscontri importanti sia a palazzo della Provincia, con la guida di Franco Antoci, quanto all’ente di palazzo dell’Aquila.

“Con Gianni Occhipinti affidiamo il partito a una figura che unisce esperienza amministrativa e un rapporto diretto con il mondo produttivo del territorio. Il suo compito sarà proseguire il lavoro avviato, coinvolgendo tutta la classe dirigente provinciale” commenta l’on. Minardo.