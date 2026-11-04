Arriva in libreria nei prossimi giorni il volume “IO E CHIARA. DIETRO QUEI MURI. Il futuro comincia mentre ci siamo”, scritto da Marco Santoro, a cura di Mariacarmela Floriddia, e con la prefazione del prof. dott. Maurizio Elia. Il libro sarà presentato nei prossimi giorni in diversi comuni della provincia di Ragusa, attraverso una serie di appuntamenti che consentiranno al pubblico di conoscere da vicino una storia intensa, capace di affrontare il tema della disabilità attraverso una prospettiva originale e profondamente umana.

L’opera racconta la vicenda personale dell’autore, fratello di Chiara e Mattia, entrambi affetti da una gravissima disabilità. Attraverso i ricordi dell’infanzia e la riflessione dell’età adulta, Marco Santoro ripercorre il cammino della propria famiglia, segnato da difficoltà, sacrifici, ma anche da un amore capace di trasformarsi in azione concreta e in impegno sociale.

Il volume offre uno sguardo particolare sul mondo della disabilità: quello di un fratello che, da bambino, immaginava una quotidianità fatta di giochi e condivisione, per poi confrontarsi con una realtà completamente diversa. Una narrazione autentica che accompagna il lettore nella comprensione delle fragilità, delle responsabilità e delle speranze che caratterizzano le famiglie chiamate a vivere esperienze di questo tipo.

La storia raccontata nel libro è strettamente legata anche alla nascita di Assod Ets, associazione fondata nel 1999 a Ispica da genitori e volontari per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie. Da quell’esperienza è nato successivamente il progetto di Casa Chiara, una casa-famiglia pensata per garantire accoglienza e supporto alle persone con disabilità grave prive di un adeguato sostegno familiare, anticipando di molti anni i principi che sarebbero poi stati recepiti nella normativa sul “durante e dopo di noi”.

“Io e Chiara” pone al centro il valore della relazione e della dignità della persona, mostrando come anche chi non può comunicare con le parole riesca a lasciare un segno profondo nella vita degli altri attraverso gesti, sorrisi e piccoli segnali quotidiani. Il messaggio che emerge dalle pagine del libro è quello di una comunità che non lascia sole le famiglie e che costruisce il futuro delle persone con disabilità mentre i loro cari sono ancora presenti, attraverso reti di sostegno, luoghi di accoglienza e percorsi di inclusione. L’iniziativa ha anche una finalità solidale: le somme raccolte attraverso la diffusione del volume, al netto delle spese di stampa e distribuzione, saranno destinate ai progetti di Assod Ets, contribuendo così a sostenere attività e servizi.