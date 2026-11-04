E’ stato alquanto partecipato l’incontro convocato dall’Unitre di Modica per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027. Presso l’aula magna dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” è stato presentato il programma che, a partire del prossimo mese di Novembre, impegnerà i Soci che da oggi possono scegliere i Corsi, i Laboratori e le Attività che costituiscono e rendono interessante il Piano formativo illustrato ai presenti. I lavori, introdotti dal Vice Presidente, Ignazio Marcello Pagano Mariano, sono stati presieduti da Enzo Cavallo che, oltre a presentare l’intero programma, con la collaborazione del Segretario Orazio Frasca, del tesoriere Tury Di Rosa e del Direttore dei Corsi Stefano Indelicato, si è soffermato sulla necessità, da parte dell’Unitre di Modica, di aprirsi ulteriormente alla società e di rivendicare maggiore rispetto dalle Istituzione per meglio rispondere alle esigenze degli unitrini e degli anziani in genere e nei rapporti intergenerazionali.

Particolarmente interessante è stato l’intervento del Prof. Antonio Sichera, Professore Ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, che si è intrattenuto sul tema “Le sfide formative nel mondo contemporaneo”. Ripercorrendo la storia politica dall’antichità fino all’età contemporanea e ai suoi sistemi di governo, il prof. Sichera, ha evidenziato il ruolo determinante delle ideologie e della cultura nella costruzione dell’idea di Europa. Un’Europa che oggi si trova a un bivio, chiamata a scegliere tra un percorso luminoso e uno oscuro. Il versante luminoso è rappresentato da una politica orientata al bene comune, che pone al centro la persona e il rispetto dell’altro, principi sanciti dalle carte costituzionali europee del secondo dopoguerra e, in particolare, dalla Costituzione italiana. Il versante oscuro, invece, si manifesta attraverso il riemergere di dinamiche e orientamenti che richiamano le esperienze dei regimi autoritari del passato e l’affermazione di movimenti populisti ed escludenti. Il relatore ha infine analizzato l’impatto di Internet e dell’intelligenza artificiale sui processi educativi, sottolineandone le straordinarie opportunità metodologiche, ma anche i potenziali rischi sul piano psicologico, cognitivo e relazionale.

A conclusione della sua relazione il prof. Sichera ha risposto alle numerose domande dei presenti offrendo l’opportunità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti della società contemporanea.

Da considerare che, come da tradizione, l’incontro è stato preceduto dalla apprezzatissima esecuzione degli Inni Nazionale, della Sicilia (Madre Terra) e dell’Unitre, da parte del Coro dell’Unitre di Modica diretto dalla Maestra Claudia Perrone ed accompagnato, con la fisarmonica, dal prof. Giovanni Rosa.