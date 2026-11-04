Una richiesta urgente all’Amministrazione comunale per restituire sicurezza a un’intera zona rimasta al buio. I residenti di contrada Michelica Malvagia hanno avviato una raccolta firme per sollecitare il ripristino dell’illuminazione pubblica, interrotta a seguito del furto dei cavi elettrici dell’impianto.

La petizione, datata 26 ottobre 2026 e indirizzata al sindaco di Modica, all’assessore alle Manutenzioni e, per conoscenza, al presidente del Consiglio comunale, nasce dalla preoccupazione per le conseguenze che l’assenza di luce sta determinando nella zona.

Secondo quanto riportato nel documento sottoscritto dai cittadini, il furto sarebbe avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, interessando via Michelica Malvagia e le aree circostanti. Da allora, la mancata illuminazione ha alimentato il timore di nuovi episodi criminali e accresciuto il senso di insicurezza tra gli abitanti.

I residenti evidenziano anche i rischi legati alla viabilità. Via Michelica Malvagia rappresenta infatti un collegamento importante per la zona e, in assenza di illuminazione, la circolazione nelle ore serali e notturne diventa più problematica, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. A essere esposti ai pericoli sono pedoni, automobilisti e gli altri utenti della strada.

Attraverso la raccolta firme, i cittadini chiedono al Comune di procedere all’acquisto dei cavi elettrici necessari e di ripristinare nel più breve tempo possibile il funzionamento dell’impianto lungo tutta la strada e nelle aree interessate dal furto.

La richiesta non si limita alla riattivazione del servizio. I firmatari sollecitano anche la valutazione di eventuali misure temporanee per aumentare la sicurezza durante i lavori, oltre a iniziative di prevenzione e controllo del territorio, da promuovere in collaborazione con le autorità competenti per ridurre il rischio di ulteriori furti.

Nel documento viene sottolineato come l’illuminazione pubblica costituisca un servizio essenziale per la sicurezza e la vivibilità della comunità. Per questo, i residenti auspicano una risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione, affinché la situazione possa essere risolta senza ulteriori ritardi.

L’obiettivo è riportare la normalità in contrada Michelica Malvagia, restituendo ai cittadini condizioni adeguate di sicurezza e una migliore qualità della vita.