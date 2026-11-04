Ragusa ha celebrato questa mattina il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con la tradizionale cerimonia del 4 Novembre che si è svolta in piazza San Giovanni, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di numerosi cittadini (foto Bracchitta).

Il momento più solenne della manifestazione è stato rappresentato dall’omaggio al Monumento ai Caduti. Resi gli onori ai caduti per la Patria in un clima di raccoglimento e rispetto.

La cerimonia, organizzata in concomitanza con le celebrazioni nazionali presiedute a Roma dal Presidente della Repubblica, ha richiamato l’attenzione sul significato storico e civile della ricorrenza, che ricorda la conclusione della Prima guerra mondiale e celebra il valore dell’Unità nazionale e il servizio reso quotidianamente dalle Forze Armate alla comunità.

Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti dell’Istituto comprensivo “Palazzello-Vann’Antò”, coinvolti nell’iniziativa con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria e il valore del sacrificio di quanti hanno dato la vita per il Paese. La presenza dei giovani ha conferito alla manifestazione un forte valore educativo, evidenziando il legame tra la memoria del passato e la costruzione della coscienza civica del futuro.

L’edizione di quest’anno delle celebrazioni è stata inoltre arricchita dall’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Ragusa che, fino al 5 novembre, vede alcune vetrine del centro storico allestite con uniformi storiche, cimeli, medaglie e documenti appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Capitaneria di porto, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e alla Croce Rossa Italiana. Un percorso espositivo diffuso che consente ai cittadini di avvicinarsi alla storia e alle tradizioni delle istituzioni che operano al servizio dello Stato.

La celebrazione di piazza San Giovanni si è così confermata un importante momento di condivisione dei valori di appartenenza, identità nazionale e memoria collettiva, nel segno del rispetto per quanti hanno servito e continuano a servire l’Italia, in guerra come nelle attività quotidiane a tutela della sicurezza e del bene comune.