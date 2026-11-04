Nuovo episodio di violenza nel carcere di Ragusa: un recluso di nazionalità romena ha devastato l’ufficio del comandante della Polizia penitenziaria e ha tentato di aggredirlo durante un colloquio di routine. L’incontro con il capo reparto, il commissario capo Claudio Iacobelli (nella foto), si è trasformato in pochi istanti in una furia immotivata per ragioni ancora da chiarire. Secondo la ricostruzione, l’uomo è andato in escandescenze distruggendo gli arredi del locale: vetrate infrante, tavoli rovesciati e sedie scagliate con violenza. Uno degli oggetti è stato lanciato direttamente contro il comandante, che è riuscito a evitarlo. Solo il tempestivo intervento di un altro agente ha consentito di bloccare il detenuto, che avrebbe continuato a opporre resistenza, proferendo insulti e minacce all’indirizzo di Iacobelli (nella foto).

Al termine dell’episodio, il comandante ha inoltrato al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria la richiesta di immediato trasferimento del recluso in un altro istituto. «In oltre 41 anni di servizio, nessuno aveva mai provato ad aggredire me o un altro comandante – ha dichiarato Iacobelli –. Oggi il livello di sfrontatezza dei detenuti è talmente aumentato che episodi di questo genere si verificano con frequenza sempre maggiore, a testimonianza del fatto che non temono alcuna ritorsione, complice la forte sensazione di impunità di cui godono». Iacobelli ha inoltre annunciato che dell’accaduto saranno informati il Garante dei detenuti, gli uffici dipartimentali dell’amministrazione penitenziaria e la Procura della Repubblica. La vicenda riaccende i riflettori sulle condizioni operative della Polizia penitenziaria a Ragusa: carenze di organico, turni prolungati e riposi rinviati si sommano alla gestione quotidiana della popolazione carceraria e agli episodi di aggressività all’interno della struttura, mettendo a dura prova il personale chiamato a garantire la sicurezza con risorse limitate.