Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Donnalucata, lungo la strada provinciale 119, in contrada Dammusi. Un’automobile, per cause ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata ed è finita in un terreno adiacente alla strada (foto Assenza).

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. La conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, terminando la corsa nell’area sottostante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Al momento non sono note le sue condizioni.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Scicli, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza della circolazione. Restano da accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’auto.