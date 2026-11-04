Sulla Strada provinciale 18, che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, all’altezza del km 4,800, si è verificato questa sera uno scontro a catena di forte entità. Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in una dinamica complessa. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area, regolato la circolazione e avviato i necessari accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti (foto Assenza).

Presenti anche gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure a tre persone rimaste ferite; altre due, con lesioni lievi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La gestione della circolazione e le verifiche lungo il tratto — la cui manutenzione e la competenza in materia di sicurezza ricadono tra quelle affidate ad Ambiente Strada per conto del Libero Consorzio comunale di Ragusa — sono state coordinate per ripristinare in tempi rapidi la regolare viabilità e rimuovere i mezzi incidentati. Indagini in corso per chiarire le responsabilità.