Un tentativo di furto di rame è stato prontamente sventato nella prima serata di ieri, 4 novembre, all’interno di un campo fotovoltaico situato nel territorio di Comiso. L’efficace operazione è il risultato della stretta sinergia tra i sistemi tecnologici di sorveglianza, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, gli agenti del commissariato di polizia di Stato e l’attivazione del protocollo “Mille occhi sulla città”, promosso dal Comune di Comiso.

L’allarme è scattato quando le telecamere di sicurezza hanno rilevato la presenza di due malintenzionati che si erano introdotti furtivamente all’interno della proprietà recintata. La segnalazione è giunta in tempo reale alla centrale operativa dell’istituto “La Sicurezza”, che ha immediatamente inviato sul posto le Guardie particolari giurate (G.P.G.) per un controllo ispettivo e allertato contestualmente il Numero unico di emergenza 112.

Giunte sul luogo dell’intrusione, le guardie giurate hanno perlustrato l’area individuando il varco utilizzato dai malviventi per penetrare nel sito. L’arrivo tempestivo dei vigilanti ha costretto i ladri a darsi a una rapida fuga prima di poter completare il colpo. Pochi minuti dopo è sopraggiunta una volante della polizia di Stato. Gli agenti e le G.P.G. hanno condotto un’ispezione congiunta dell’impianto, ritrovando diversi cavi elettrici già tagliati e pronti per essere asportati. Dell’accaduto sono stati subito informati i responsabili della società e il gestore del campo fotovoltaico per procedere al ripristino e alla messa in sicurezza dell’impianto.