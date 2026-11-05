Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 194, che collega Modica a Pozzallo. Una Peugeot, dopo essere stata tamponata da un’Alfa Romeo 147, si è ribaltata sulla carreggiata. Le due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il sinistro è avvenuto in prossimità del chilometro 104. Stando alle prime ricostruzioni, ancora da verificare, l’urto avrebbe fatto perdere il controllo della Peugeot, che ha prima sbandato verso il margine destro della strada, per poi attraversare la carreggiata e capovolgersi sul lato opposto.

Determinante l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio, che hanno aiutato i due occupanti a uscire dall’abitacolo. Anche il conducente dell’Alfa Romeo si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. I due feriti sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per essere sottoposti agli accertamenti sanitari e ricevere le cure necessarie.

La dinamica esatta del tamponamento e le cause che hanno provocato il ribaltamento sono ancora in fase di accertamento.