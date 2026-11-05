Al via la consegna dei mastelli nel Comune di Vittoria. Gli operatori della Roma Costruzioni hanno già raggiunto, porta a porta, i primi cittadini per fornire loro le pattumiere per la raccolta differenziata e il kit informativo per le nuove procedure di conferimento dei rifiuti.

Ogni utente, nello specifico, riceverà in tutto tre mastelli che saranno così suddivisi: un contenitore con il coperchio marrone, che dovrà essere utilizzato per il conferimento dell’umido; un altro con il coperchio grigio, che dovrà essere utilizzato per il conferimento del secco residuo (indifferenziato); un altro con il coperchio verde, che dovrà essere utilizzato per il conferimento del vetro. Gli imballaggi in plastica da differenziare andranno esposti in sacchetti di plastica trasparenti, e invece andrà in scatole di cartone usate oppure in sacchetti di carta la frazione di carta-cartone.

Insieme ai mastelli ogni utenza domestica riceverà anche il calendario di raccolta dei rifiuti attualmente in corso e una lettera con tutte le indicazioni per usare correttamente le pattumiere.

I nuovi mastelli sono dotati di un chip e di un codice associato all’utenza allo scopo, da un lato, di premiare chi riduce i rifiuti e differenzia correttamente e, dall’altro, di promuovere il decoro urbano del territorio.

L’introduzione di questo nuovo sistema avverrà gradualmente: dapprima saranno distribuiti e associati i mastelli e dunque raccolti e verificati i dati dell’utenza; soltanto in seguito avverrà l’attivazione, secondo regole, tempi e modalità stabiliti dal Comune e comunicati preventivamente ai cittadini.

La distribuzione porta a porta dei mastelli avverrà dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 14:00.

Gli operatori si identificheranno agli utenti tramite l’esibizione di un cartellino nominale e di un’apposita casacca. Per la consegna delle pattumiere sarà necessario esibire alle squadre della Roma Costruzioni impiegate nella distribuzione i seguenti documenti: carta d’identità in corso di validità, codice fiscale e avviso Tari. Se gli operatori al loro passaggio non dovessero trovare l’utente in casa, lasceranno un avviso di mancata consegna con tutte le indicazioni per procedere al ritiro nei punti stabiliti.

I cittadini che differenziano correttamente contribuiscono al rispetto della propria città e a una riduzione nei costi di smaltimento dei rifiuti non differenziati. La possibile tracciatura dei conferimenti consentirà una maggiore responsabilizzazione degli utenti e un miglioramento del decoro urbano e la possibilità di applicare, appena possibile, un sistema tariffario che consenta di ridurre le tariffe alle utenze più attente e virtuose.