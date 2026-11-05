È stato presentato questa mattina, nella sede dell’Ente di Formazione FORUM di Ragusa, il nuovo corso Spa Therapist CIDESCO, un percorso formativo destinato a formare professionisti altamente qualificati per il settore del wellness e delle spa di alto livello, con una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Erano presenti Salvo Campo di Campus Srls Servizi e formazione, Gianni Distefano, presidente di Forum, e l’assessore comunale allo Sport di Ragusa, Simone Digrandi. Ha partecipato anche la consigliera comunale Maria Grazia Criscione.

Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato come il progetto rappresenti una concreta opportunità occupazionale per il territorio e per quanti intendono intraprendere una carriera nel comparto del benessere professionale. L’obiettivo è rispondere alla crescente richiesta di personale specializzato proveniente da hotel, resort e strutture wellness, offrendo una formazione certificata direttamente in provincia di Ragusa.

Il corso prenderà il via il 23 novembre e si svilupperà nell’arco di sette mesi per un totale di 650 ore formative. Il programma prevede insegnamenti che spaziano dalle scienze naturali alla dermatologia, dall’igiene alla cosmetologia, dalla nutrizione alla gestione delle spa, fino alle tecniche di massaggio, all’etica professionale e all’economia aziendale.

Uno degli aspetti qualificanti del percorso è il tirocinio garantito e assicurato, previsto sia durante che al termine della formazione. A conclusione del percorso, gli allievi sosterranno l’esame internazionale CIDESCO alla presenza di un esaminatore accreditato, ottenendo una certificazione riconosciuta in oltre quaranta Paesi distribuiti nei cinque continenti. Inoltre, è da precisare che il percorso è strutturato in 210 ore di presenza in aula mentre il resto sarà espletato attraversi lezioni online e tirocinio formativo.

«Non parliamo di una moda del momento ma di una vera professione», è stato sottolineato durante l’incontro. «Il settore delle spa e del wellness rappresenta oggi un comparto strutturato e in continua crescita che richiede competenze specifiche e standard professionali elevati. Formare queste figure a Ragusa significa offrire nuove opportunità occupazionali e contribuire alla crescita di un settore già fortemente presente nel nostro territorio grazie alla presenza di resort e strutture ricettive di alto livello».

Il percorso è aperto ai maggiorenni in possesso della licenza media e non richiede necessariamente precedenti esperienze nel settore. È prevista inoltre una formula flessibile che alterna formazione a distanza e attività pratiche in presenza, consentendo la partecipazione anche a chi già lavora o ha altri impegni.

L’esame conclusivo si svolgerà nel giugno 2027, consentendo ai nuovi professionisti di presentarsi sul mercato del lavoro proprio in coincidenza con la stagione estiva, periodo in cui aumenta la domanda di personale qualificato nelle strutture turistiche e del benessere.

Il corso è organizzato dall’Ente di Formazione FORUM in collaborazione con Campus s.r.l.s., scuola affiliata CIDESCO, con l’obiettivo di creare a Ragusa un polo di formazione specializzata capace di coniugare qualità didattica, certificazioni internazionali e concrete prospettive occupazionali.