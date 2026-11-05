Il questore della Provincia di Ragusa ha disposto lo sgombero di un immobile abbandonato situato nei pressi del campo sportivo “Petrulli” di Ragusa.
Numerosi cittadini extracomunitari dimoravano all’interno dell’immobile senza alcun titolo, in precarie condizioni igieniche.
Tutti i rintracciati, circa trenta persone, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, dove sono stati foto-segnalati ed identificati.
Successivamente verranno effettuati gli opportuni accertamenti al fine di verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.
Sono stati impiegati per lo sgombero personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Mobile di Catania e dell’Asp di Ragusa.