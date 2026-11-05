Nella mattinata di oggi il prefetto, dott.ssa Tania Giallongo, il rappresentante di Ossif – Centro di Ricerca dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulla Sicurezza Anticrimine, dott. Marco Iaconis, e il responsabile tutela aziendale Sicilia di Poste Italiane S.p.A., dott. Giuseppe Marco Buccafusco, hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche, degli uffici postali e dei rispettivi clienti”, volto a contrastare i fenomeni delittuosi attraverso un modello di sicurezza integrata. Alla firma del documento – che aggiorna e consolida le previsioni contenute nel Protocollo già sottoscritto il 12 maggio 2026, estendendole agli uffici postali – hanno partecipato i vertici locali delle Forze di polizia, il dott. Maurizio Alfano, Responsabile della Sicurezza Fisica Sicilia per Poste Italiane, e i rappresentanti degli istituti di credito aderenti, al momento i seguenti: – Banca Agricola Popolare di Sicilia – Banca Monte dei Paschi di Siena – Banca Nazionale del Lavoro – Banca Sella – Banco BPM – BPER Banca – Crédit Agricole – Credito Emiliano – Intesa Sanpaolo – UniCredit – BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo Il documento, redatto sullo schema-tipo frutto delle interlocuzioni con ABI e Poste Italiane S.p.A., definisce un quadro uniforme di riferimento su base nazionale.

Prevede, oltre all’adozione da parte di banche e uffici postali di misure di sicurezza mirate ad attenuare vari profili di rischio (rapine, furti agli Atm e alle cassette di sicurezza, frodi anche con impiego di intelligenza artificiale, tecniche di violazione informatica e di social engineering, truffe e atti vandalici), una collaborazione reciproca e sinergica con le Forze di polizia per massimizzare l’azione preventiva. Il Prefetto ha espresso soddisfazione, individuando nell’intesa “un importante strumento” per la condivisione delle informazioni e l’adozione di standard omogenei di sicurezza fisica e digitale, rinnovando i meccanismi di protezione e la diffusione delle migliori pratiche operative, anche alla luce del diffondersi delle minacce “ibride”, quali attacchi multivettoriali cyber-fisici. A tal fine è prevista la costituzione dell’Osservatorio “Territori sicuri”, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione pubblico-privato, adeguandola ai livelli di rischio concretamente riscontrati, e di monitorarne l’efficacia. Il testo del protocollo sarà pubblicato sul sito della Prefettura di Ragusa all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/ragusa e inviato, tramite posta elettronica, agli organi di informazione.