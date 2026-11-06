Prestigioso riconoscimento per il magistrato siracusano Alessandro Centonze (nella foto), che da anni vive a Modica: il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura lo ha nominato Presidente di Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il via libera dell’organo di autogoverno è arrivato a seguito della proposta formulata all’unanimità dalla Quinta Commissione, con il concerto del Ministro della Giustizia.

Nato nel 1967 a Siracusa, Centonze, sposato a Modica con la consigliera comunale del Pd, Ivana Castello, vanta una lunga ed eccellente carriera nella magistratura, iniziata negli uffici giudiziari siciliani e proseguita fino ai vertici della giurisdizione di legittimità. Entrato in magistratura nel 1996, ha assunto nel dicembre 1997 l’incarico di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per poi passare nell’agosto 2002 alla Procura di Catania. Dal dicembre 2006 ha svolto funzioni giudicanti al Tribunale etneo, distinguendosi nell’affrontare procedimenti di particolare complessità. Tra il 2010 e il 2011 ha inoltre prestato servizio al Tribunale di Gela per contribuire a fronteggiare le gravi carenze organiche dell’ufficio.

Dal luglio 2014 Centonze è consigliere della Corte di Cassazione, dove ha maturato una consolidata esperienza presso la Prima Sezione Penale, facendosi apprezzare anche per le spiccate capacità organizzative e per il prezioso lavoro svolto all’Ufficio Spoglio. La nuova nomina a presidente di sezione rappresenta il coronamento di un percorso professionale di alto profilo al servizio della giustizia.