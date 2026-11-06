Archiviata la brillante vittoria conquistata al tie-break sul difficile campo del Santa Teresa di Riva, l’Asd Giarratana Volley si prepara a tornare davanti ai propri tifosi per un’altra sfida che promette spettacolo. Domani, sabato 7 novembre, alle 18, la palestra comunale di Giarratana ospiterà il confronto con lo Scalia Volley Sciacca, gara valida per il campionato di Serie B. Per la formazione rossoblù si tratta del terzo impegno stagionale. Dopo avere osservato il turno di riposo nella giornata inaugurale del torneo, i ragazzi del Giarratana hanno centrato due successi consecutivi, mettendo in mostra carattere, qualità e una notevole capacità di reazione. L’ultima affermazione, ottenuta al termine di una vera battaglia sportiva contro il Santa Teresa di Riva, ha consentito agli iblei di salire a quota cinque punti e di occupare la quinta posizione in classifica, a stretto contatto con le squadre che guidano il raggruppamento. Di fronte ci sarà uno Scalia Volley Sciacca che ha già dimostrato di poter recitare un ruolo importante in questo campionato. La formazione agrigentina ha conquistato una vittoria e poi una sconfitta nelle prime due uscite, raccogliendo quattro punti e attestandosi immediatamente alle spalle dei rossoblù. Anche Sciacca ha già osservato il proprio turno di riposo e arriverà a Giarratana con l’obiettivo di operare il sorpasso in graduatoria.

I numeri raccontano dunque di una sfida particolarmente equilibrata. Appena un punto separa le due squadre e il confronto di sabato rappresenterà un importante test per capire le reali potenzialità di entrambe le formazioni in questa fase iniziale della stagione. Da una parte un Giarratana ancora imbattuto e desideroso di proseguire la propria corsa, dall’altra uno Sciacca determinato a riscattarsi e a conquistare punti preziosi lontano da casa. “In casa rossoblù – spiega il presidente Salvatore Pagano – c’è la consapevolezza che il sostegno del pubblico potrà fare la differenza. Dopo le positive indicazioni arrivate dalle prime uscite stagionali, l’ambiente attende con fiducia una gara che potrebbe confermare ulteriormente le ambizioni della matricola ragusana. Noi, come sempre, faremo il possibile per indirizzare la gara verso la nostra direzione. Ci sarà, come sempre, grande entusiasmo”. L’appuntamento è dunque fissato per sabato alle 18, quando il taraflex della palestra comunale sarà teatro di una sfida che mette in palio punti importanti e che si annuncia combattuta fino all’ultimo pallone.