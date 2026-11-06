Il comitato provinciale Csen Ragusa esprime soddisfazione per i risultati ottenuti da Corrado Borgia (nella foto), atleta di Ispica che, a oltre 46 anni, è tornato a calcare i palcoscenici del bodybuilding natural dopo un’assenza di dieci anni dalle competizioni, ottenendo risultati di assoluto rilievo a livello nazionale. Borgia ha infatti conquistato il terzo posto al Wnbf Italy Vesuvio Rampage e il quinto posto alle Finals Nazionali di San Benedetto del Tronto, piazzamenti che gli hanno consentito di qualificarsi al circuito internazionale Wnbf, aprendo così le porte a un nuovo percorso agonistico di respiro europeo.

Particolarmente interessante è il metodo di preparazione adottato dall’atleta. Se nella precedente esperienza agonistica dedicava fino a dieci ore settimanali all’allenamento, oggi il lavoro svolto in palestra si concentra in appena 80 minuti a settimana. Una scelta basata sull’High intensity training (Hit), metodologia che punta sulla massima intensità dello sforzo, su volumi ridotti e su una programmazione accurata del recupero. L’obiettivo è ottimizzare il rapporto tra allenamento e risultati, riducendo il tempo trascorso in palestra e gestendo con attenzione il carico di lavoro e le sollecitazioni articolari, elementi che assumono un’importanza crescente con l’avanzare dell’età. La stagione appena conclusa rappresenta per Borgia anche un importante banco di prova per valutare l’efficacia del metodo e raccogliere dati ed esperienza utili in vista dei prossimi impegni internazionali.

Vegetariano da sette anni, Corrado Borgia gareggia nel circuito natural della World natural bodybuilding federation, una federazione che affianca ai tradizionali controlli antidoping anche il test del poligrafo. È inoltre certificato High intensity resistance training specialist da Hit Universal Ltd., risultando attualmente l’unico professionista italiano presente nella directory internazionale dell’organizzazione. «I risultati ottenuti da Corrado Borgia rappresentano un bellissimo motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo provinciale e per il nostro comitato», dichiara il presidente del Csen Ragusa, Sergio Cassisi. «La sua esperienza dimostra come, attraverso competenza, costanza, metodo e corretti stili di vita, sia possibile raggiungere obiettivi importanti anche dopo i quarant’anni e dopo una lunga pausa dall’attività agonistica. Il bodybuilding natural, fondato sul rispetto delle regole e della salute dell’atleta, trasmette valori che condividiamo pienamente e che meritano di essere valorizzati».

«A colpirci», aggiunge Cassisi, «non sono soltanto i risultati sportivi, ma anche l’approccio innovativo che Corrado ha deciso di sperimentare, mettendo al centro la qualità del lavoro piuttosto che la quantità delle ore trascorse in palestra. È un messaggio che può essere d’esempio non solo per gli agonisti, ma anche per chi pratica attività fisica per migliorare il proprio benessere. A lui rivolgiamo le congratulazioni del Csen Ragusa e il più sincero in bocca al lupo per il prossimo appuntamento europeo». La prossima preparazione rappresenterà un ulteriore test per l’atleta ispicese, chiamato a confrontarsi con il palcoscenico internazionale e a proseguire un percorso che continua a interrogarsi sul rapporto tra allenamento, recupero e performance. Una sfida sintetizzata in un principio semplice ma ambizioso: ottenere il massimo da ogni minuto di allenamento.