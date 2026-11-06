Un momento di grande significato spirituale per la Chiesa ragusana è in programma lunedì 9 novembre, quando Filippo Dicara riceverà l’ordinazione diaconale. Il seminarista, originario della parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Ragusa, compirà così un ulteriore passo nel percorso di preparazione al sacerdozio. La celebrazione avrà inizio alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano e sarà presieduta dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, che conferirà il ministero diaconale al giovane seminarista.

L’annuncio era stato comunicato dallo stesso presule lo scorso 8 ottobre, durante un momento di preghiera con la comunità del Seminario, in occasione della benedizione e dell’inaugurazione della nuova sede del Seminario propedeutico. Alla celebrazione erano presenti anche monsignor Luigi Renna e monsignor Giuseppe Schillaci. Il percorso vocazionale di Filippo Dicara affonda le proprie radici proprio nella comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, dove è maturata la sua scelta di dedicare la vita al servizio della Chiesa. Un cammino proseguito attraverso gli anni di formazione in Seminario, tra lo studio della teologia e la crescita umana e spirituale, che lo ha accompagnato verso questa nuova tappa.

L’ordinazione diaconale rappresenta un passaggio importante nella formazione di chi si prepara al sacerdozio. Il diacono è chiamato a vivere il servizio alla comunità cristiana attraverso la Parola, la liturgia e la carità, mettendo la propria vocazione a disposizione dei fedeli.

Per Dicara, per la sua famiglia e per la parrocchia di provenienza, l’appuntamento del 9 novembre sarà dunque un’occasione di gioia e condivisione. Un momento significativo anche per la Diocesi di Ragusa, che accompagnerà il seminarista nella prosecuzione del suo cammino verso l’ordinazione presbiterale (foto Bracchitta).