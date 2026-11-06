Si è svolta questa mattina, presso la Direzione generale dell’ASP, in piazza Igea, la presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, promossa dalla Regione Siciliana e avviata lo scorso 12 ottobre. All’incontro hanno partecipato il Prefetto di Ragusa, dott.ssa Tania, Giallongo, il sindaco Peppe Cassì e i rappresentanti delle Forze dell’ordine, con in testa il Questore Salvatore Fazzino, a testimonianza dell’importanza della prevenzione per l’intera comunità.

Il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, il Direttore sanitario, Sara Lanza, e il Direttore dell’U.O.C. Epidemiologia e Profilassi, Sonia Cilia, hanno illustrato gli obiettivi della campagna e le iniziative sul territorio. Al termine della presentazione, i vertici aziendali e i rappresentanti delle istituzioni si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, dando un segnale concreto di adesione alla campagna.

«La presenza delle istituzioni conferma che la tutela della salute è una responsabilità condivisa – dichiara il Direttore generale Giuseppe Drago –. Vaccinarsi è una scelta che protegge se stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili. Con il nostro gesto abbiamo voluto invitare i cittadini a fare altrettanto».

«Una maggiore adesione alla vaccinazione – sottolinea il Direttore sanitario, Sara Lanza – significa ridurre il rischio di complicanze e ricoveri, contribuendo anche a contenere la pressione sui servizi ospedalieri durante i mesi invernali. Il nostro impegno è favorire questa scelta, rendendo la vaccinazione facilmente accessibile su tutto il territorio».

La campagna, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027, coinvolge gli ambulatori vaccinali dell’ASP, i Medici di Medicina generale, i Pediatri di Libera scelta e le Farmacie convenzionate aderenti. L’obiettivo è ridurre le complicanze dell’influenza, i ricoveri ospedalieri e la trasmissione del virus alle persone più vulnerabili.

«La vaccinazione è raccomandata soprattutto agli over 60, alle persone con patologie croniche, alle donne in gravidanza, ai bambini dai sei mesi ai sei anni e agli operatori sanitari – spiega la dott.ssa Sonia Cilia –. È importante aderire alla campagna prima del picco di circolazione del virus, considerando che la protezione si sviluppa nell’arco di circa due settimane dalla somministrazione».

La vaccinazione è inoltre raccomandata agli operatori sociosanitari, ai familiari di persone a rischio e a chi svolge servizi pubblici essenziali, tra cui Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, personale scolastico e Protezione civile. Quando indicate, possono essere somministrate nella stessa occasione anche altre vaccinazioni, tra cui quelle contro pneumococco, Herpes Zoster e Covid-19.

Open Day vaccinali e Influday: accesso libero senza prenotazione

Per agevolare l’adesione, l’ASP di Ragusa ha attivato gli Open Day presso tre ambulatori vaccinali del territorio, con accesso diretto e senza prenotazione, dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2027. Le sedi e gli orari degli Open Day sono i seguenti:

Ragusa: via A. Licitra, 11;

Modica: ospedale “Maggiore-Baglieri”;

Vittoria: via Nicosia, 27.

Gli ambulatori saranno aperti il lunedì e il mercoledì, dalle 14 alle 18, e il sabato, dalle 9 alle 13.

Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, si terrà inoltre l’Influday: la popolazione potrà vaccinarsi spontaneamente e senza alcuna prenotazione presso la Sala Avis “Saro Digrandi” di Ragusa. L’appuntamento verrà replicato domenica 15, nella stessa fascia oraria, presso l’ambulatorio vaccinale di via Licitra, 11, a Ragusa.

Informazioni e prenotazioni

Oltre agli Open Day, è possibile vaccinarsi attraverso i Medici e i Pediatri di famiglia e le Farmacie convenzionate aderenti. Per prenotare presso gli ambulatori dell’ASP o ricevere informazioni sono disponibili:

Numero verde: 800 050510

Email: servizio.epidemiologia@asp.rg.it