Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno con modalità che fanno pensare all’azione di una banda organizzata. È il furto che nella notte ha colpito il negozio Triumph di Corallo, nella zona industriale di Ragusa, da dove sarebbero stati portati via articoli elettronici per un valore che, secondo le prime stime, supera i 70mila euro.

I malviventi avrebbero agito con estrema rapidità e precisione. Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, ora al vaglio degli investigatori, avrebbero immortalato quattro persone coinvolte nell’azione: tre sarebbero entrate all’interno dell’attività commerciale per impossessarsi della merce, mentre un quarto complice avrebbe sorvegliato l’area esterna, pronto a segnalare eventuali pericoli o l’arrivo di pattuglie.

Particolarmente significativa appare la capacità dei ladri di neutralizzare il sistema di sicurezza. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla scoperta del furto, il gruppo sarebbe riuscito a manomettere l’impianto di allarme, evitando così che la centrale operativa dell’istituto di vigilanza potesse accorgersi tempestivamente di quanto stava accadendo. Un elemento che lascia ipotizzare una conoscenza approfondita delle procedure di sicurezza o, comunque, una pianificazione accurata del colpo.

L’ammanco è stato scoperto soltanto successivamente e ha subito fatto scattare la denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio, individuare il percorso seguito dai ladri e verificare se possano esserci collegamenti con altri furti analoghi avvenuti negli ultimi tempi nel territorio.

Oltre all’analisi delle registrazioni video, gli accertamenti riguardano eventuali tracce lasciate sul posto e la ricostruzione dei movimenti della banda prima e dopo l’azione. Sarà necessario anche definire con precisione il valore complessivo della merce sottratta, che al momento viene quantificato in oltre 70 mila euro.

Per il Triumph di Corallo non si tratta purtroppo della prima incursione criminale. L’attività commerciale era già finita in passato nel mirino dei ladri, circostanza che rende l’episodio ancora più pesante per i titolari, costretti nuovamente a fare i conti con danni economici rilevanti e con le conseguenze di un furto che ha colpito uno dei punti vendita più conosciuti della zona industriale ragusana.