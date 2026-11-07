La Polizia di Stato dedica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti fragili.

Nella sede del commissariato di Ps di Comiso si è svolta la cerimonia d’inaugurazione di una stanza dedicata all’ascolto protetto per le vittime particolarmente vulnerabili.

Il progetto nasce dalla collaborazione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Soroptimist International Italia impegnati nella campagna “Una stanza tutta per sé” che, nell’ottica di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle donne vittime di violenza, si propone di incrementare il numero delle sale protette all’interno delle strutture della Polizia di Stato.

In particolare, in sinergia con il club, sezione di Vittoria, nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso è stata individuata una stanza idonea allo scopo ed è stata allestita in maniera tale da renderla accogliente, sicura e discreta.