Un traguardo storico che testimonia un percorso di costante impegno nella promozione culturale del territorio. Dal 14 al 26 novembre, nei locali del Centro di aggregazione culturale di via Mario Leggio 174 a Ragusa, sarà allestita la mostra collettiva celebrativa numero 100, curata da Amedeo Fusco. L’inaugurazione è in programma sabato 14 novembre alle ore 19.

L’appuntamento assume un valore particolarmente significativo perché segna il raggiungimento di un risultato straordinario maturato nell’arco di dieci anni di attività (dal 2016 al 2026) durante i quali il Centro è riuscito a proporre cento esposizioni nella stessa sede, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e operatori culturali.

«Abbiamo voluto pensare a questo momento come a una festa per tutti coloro che hanno condiviso il nostro cammino», afferma il curatore Amedeo Fusco. «Raggiungere la mostra numero cento nello stesso luogo non è soltanto un traguardo simbolico ma la dimostrazione concreta di un lavoro continuo, portato avanti con passione e determinazione. Da quanto abbiamo potuto verificare, siamo l’unica associazione che in dieci anni, all’interno dello stesso spazio, sia riuscita a raggiungere un numero così elevato di mostre a livello nazionale ed europeo. Un risultato di una certa portata».

La mostra numero 100 vuole essere non solo un’occasione celebrativa ma anche uno sguardo rivolto al futuro, nella consapevolezza che la cultura rappresenta uno strumento fondamentale di crescita e di aggregazione sociale.

«In questi anni abbiamo contribuito a rendere più effervescente la vita culturale della città di Ragusa e dell’intera provincia», continua Fusco. «Abbiamo cercato di offrire spazi di espressione a numerosi artisti e di creare occasioni di incontro attorno all’arte e alla creatività. Questo risultato ci incoraggia a continuare sulla strada intrapresa. Siamo intenzionati a fare del nostro meglio anche in futuro e questo appuntamento rappresenta uno stimolo per tagliare nuovi traguardi e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi».

La collettiva celebrativa riunirà opere e percorsi artistici che hanno caratterizzato la storia del Centro di aggregazione culturale, raccontando attraverso l’arte un’esperienza che nel tempo è riuscita a consolidarsi e a crescere, diventando una realtà riconosciuta nel panorama culturale locale.

L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione aperto alla città, agli artisti e a tutti coloro che hanno sostenuto e seguito il cammino culturale promosso da Amedeo Fusco e dal suo gruppo di lavoro. Un’occasione per celebrare il passato, valorizzare il presente e guardare con fiducia alle sfide future della cultura nel territorio ragusano.