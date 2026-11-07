Una giornata all’insegna della cultura, della condivisione e della valorizzazione del territorio quella vissuta dai soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ragusa che hanno avuto l’opportunità di visitare Scicli, uno dei centri più affascinanti del barocco siciliano e meta sempre più apprezzata anche grazie al legame con la celebre serie televisiva del Commissario Montalbano.

Il percorso ha consentito ai partecipanti di immergersi nella storia, nell’arte e nelle suggestioni di una città che continua ad attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero. Tra le tappe più apprezzate il celebre set del commissariato di Vigata, ospitato all’interno del Municipio di Scicli, e la stanza del sindaco, trasformata nella fiction nella nota questura del Commissario Montalbano.

La visita è poi proseguita al MACC, il Museo di Arte Contemporanea del Carmine, dove era temporaneamente ospitata una mostra dedicata a Giorgio de Chirico, e a Palazzo Spadaro, uno degli edifici storici più rappresentativi della città, testimonianza del prestigioso patrimonio architettonico sciclitano.

Dopo una piacevole pausa conviviale con un giro pizza che ha favorito momenti di socializzazione e confronto tra i partecipanti, il gruppo ha dedicato il pomeriggio alla scoperta di alcune delle più importanti chiese cittadine. Particolare interesse hanno suscitato la Chiesa di San Giovanni Evangelista, che custodisce il celebre dipinto del Cristo in gonnella, e la suggestiva Chiesa di San Bartolomeo, autentico gioiello del patrimonio religioso e artistico locale.

«Queste iniziative rappresentano molto più di una semplice escursione – sottolinea il presidente dell’UICI di Ragusa, Salvatore Albani – perché consentono ai nostri soci di vivere pienamente il territorio, conoscere la straordinaria ricchezza culturale della provincia e condividere esperienze che favoriscono inclusione, partecipazione e crescita personale. Scicli si è confermata una città di grande fascino, capace di raccontare la propria storia attraverso l’arte, l’architettura e i luoghi che l’hanno resa famosa nel mondo».

Albani evidenzia inoltre il valore delle collaborazioni che permettono di organizzare momenti di elevata qualità culturale e sociale. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Cooperativa Sociale Agire per la disponibilità, la professionalità e la passione dimostrate nell’accompagnarci lungo questo percorso. La competenza delle guide e l’attenzione riservata ai partecipanti hanno reso l’esperienza particolarmente coinvolgente e accessibile, consentendoci di apprezzare al meglio le bellezze di Scicli».

L’iniziativa rientra nel programma di attività che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ragusa promuove per favorire la partecipazione attiva dei soci alla vita culturale del territorio, valorizzando al tempo stesso le eccellenze artistiche, storiche e paesaggistiche della provincia iblea. «Continueremo a proporre occasioni di incontro e di scoperta – conclude Salvatore Albani – convinti che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di inclusione, autonomia e crescita per tutta la comunità».