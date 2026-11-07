Dopo la trasferta amara sul campo della capolista Sarno, la SuperConveniente Virtus Ragusa torna al PalaPadua. Domenica alle 18 la squadra di Gianni Recupido ospita la Svincolati Milazzo nella settima giornata del girone F di Serie B Interregionale. I ragusani cercano il terzo successo in campionato.

Con quattro vittorie e due sconfitte, Milazzo ha cambiato passo dopo il ko di Sora. La striscia si è aperta al PalaMilone con il 67-62 contro l’Academy Catanzaro, fino a quel momento imbattuta, ed è proseguita con il primo successo esterno, a Rende (84-75), e con il 78-64 interno contro Marigliano. Con Priulla al terzo anno in panchina e il capitano Luca Bolletta tra i confermati, la Svincolati – che guida il gruppo delle terze – ha trovato nei rinforzi estivi i suoi tre migliori realizzatori.

Il lituano Dominykas Simonis, classe 2006, viaggia a 17 punti di media con un season high di 31 a Rende. E’ primo del girone per valutazione (22,7) assieme a Raupys della Virtus Sarno. Da tenere d’occhio il play/guardia Filippo Paoli, 16,3 punti a partita. Sotto canestro il senegalese Kalidou Kebe contribuisce con 11 di media. In estate sono arrivati anche il lungo Brusaterra, dalla Reyer Venezia, e Baiardi, dal College Basketball Borgomanero. È rientrata a Milazzo la guardia Antonio Barbera. Nello scorso campionato la Virtus si è aggiudicata entrambi i derby, vincendo in volata al PalaPadua (90-88) e con un margine più ampio al ritorno, al PalaMilone (91-62).

«Ci aspettavamo qualche difficoltà, perché siamo una squadra giovane e in gran parte nuova, ma non pensavamo che l’inizio sarebbe stato così complicato – dice il capitano di Ragusa, Agustin Fabi –. Dobbiamo crescere in fretta, a partire dall’energia e dall’aggressività. In palestra lavoriamo bene e durante la settimana vediamo dei progressi. Adesso dobbiamo portarli in partita e far vedere già domenica che squadra vogliamo essere». Fabi è tornato in campo a Sarno dopo l’infortunio alla caviglia. «La caviglia va meglio e domenica spero di poter dare qualcosa in più. La mia esperienza deve vedersi in campo, nelle cose che faccio. Milazzo ha vinto quattro partite e arriva con la serenità di chi ha raccolto risultati. Noi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo migliorare. Siamo alla settima giornata. Affrontiamo il derby con fiducia».

La partita sarà arbitrata dai signori Federico Giunta di Ragusa e Federico Catalano di Pedara e verrà trasmessa in diretta streaming, su www.virtusragusabasket.it, al costo di tre euro.