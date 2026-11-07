Ripensare la città mettendo al centro le persone, le relazioni, la cultura e la capacità di costruire insieme nuove prospettive di sviluppo. È stato questo il filo conduttore di “Città invisibili”, l’iniziativa che si è svolta ieri sera nella sala Avis, nella zona Emaia di Vittoria, promossa da Confcommercio – Sezione comunale di Vittoria e M Cultura.

L’incontro, ispirato alle suggestioni letterarie de Le città invisibili di Italo Calvino e al pensiero di Antoine de Saint-Exupéry, ha rappresentato un’occasione di confronto sul futuro dei centri urbani, sul valore del commercio di prossimità e sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, scuole, associazioni e cittadini.

Ad aprire la riflessione è stato Gregorio Lenzo, presidente di Confcommercio Vittoria, che ha ripercorso la genesi del progetto, nato dall’incontro tra una riflessione sulle trasformazioni delle città e la necessità di individuare strumenti concreti per contrastare la desertificazione commerciale e la progressiva perdita di vitalità dei centri storici.

Nel suo intervento, Lenzo ha evidenziato come la chiusura di un’attività commerciale non rappresenti soltanto una perdita economica, ma anche la scomparsa di un presidio di socialità, di un punto di riferimento per il quartiere e di un elemento capace di contribuire alla sicurezza e all’identità dei luoghi. Da qui la necessità di superare una visione settoriale dello sviluppo urbano, promuovendo un approccio integrato che metta in relazione politiche commerciali, riqualificazione degli spazi pubblici, servizi, accessibilità e iniziative culturali.

La cultura, in questa prospettiva, non è chiamata a sostituire l’economia, ma a creare le condizioni per una sua possibile ripartenza. Il riutilizzo temporaneo degli immobili sfitti per mostre, presentazioni di libri, laboratori e attività rivolte ai giovani può contribuire a restituire significato e frequentazione a luoghi altrimenti destinati all’abbandono, aprendo nuove opportunità anche per il tessuto produttivo.

Lenzo ha richiamato, inoltre, alcune delle immagini più significative dell’opera di Calvino, utilizzandole come chiavi di lettura della realtà contemporanea. Dalla città sospesa di Ottavia, sostenuta da una rete di collegamenti, è emersa la metafora delle relazioni umane come infrastruttura indispensabile per la vita di una comunità. Dalla città di Zemrude, che cambia a seconda dello sguardo di chi la attraversa, è arrivato invece l’invito a considerare non soltanto la città progettata e riqualificata, ma anche quella vissuta quotidianamente dai cittadini, con le loro esigenze di sicurezza, pulizia, accessibilità e servizi.

All’incontro ha partecipato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha posto l’accento sull’importanza di una visione condivisa per affrontare le trasformazioni urbane. Il primo cittadino ha richiamato la necessità di superare le contrapposizioni e di sviluppare una maggiore capacità di dialogo e collaborazione, sottolineando come le città abbiano bisogno non soltanto di interventi amministrativi e tecnici, ma anche di un progetto culturale capace di orientare le scelte e valorizzare i luoghi.

Tra i temi affrontati anche il rapporto tra centro storico e resto della città, la tutela delle attività economiche e la necessità di governare le trasformazioni commerciali, affinché non diventino fattori di impoverimento del tessuto urbano. La sfida, è emerso dal confronto, consiste nel costruire alleanze e strumenti capaci di accompagnare i cambiamenti, valorizzando le risorse esistenti e contrastando i processi di svuotamento e marginalizzazione.

Un contributo significativo è arrivato da Alfina Bertè, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale, che ha posto al centro del proprio intervento il ruolo educativo della scuola e la responsabilità della comunità adulta nei confronti delle nuove generazioni. Le città, ha evidenziato, devono essere pensate anche a misura di bambini e ragazzi, riconoscendone bisogni, preoccupazioni e diritto a partecipare alla vita collettiva.

Attraverso esperienze maturate nel mondo scolastico, Bertè ha illustrato il valore dell’ascolto, del dialogo e della collaborazione tra istituzioni educative, famiglie e territorio. La scuola non può rimanere confinata entro le proprie mura, ma deve diventare parte attiva della comunità, contribuendo a costruire relazioni, contrastare la dispersione scolastica e promuovere una cultura dell’inclusione e della pace. In questo percorso, anche la letteratura, la lingua siciliana, il teatro e le attività artistiche possono diventare strumenti per trasmettere valori e rafforzare il senso di appartenenza.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche padre Giovanni Giaquinta, vicario foraneo di Vittoria, che ha richiamato il valore della dimensione spirituale e della testimonianza, invitando a riscoprire una visione dell’uomo fondata sulla fraternità, sulla solidarietà e sulla capacità di mettersi al servizio degli altri. Anche il patrimonio storico e architettonico, ha sottolineato, può diventare occasione educativa, aiutando le nuove generazioni a comprendere la storia sociale e umana della propria città.

A moderare il confronto è stato il giornalista de La Sicilia Giorgio Liuzzo, accompagnando gli interventi attorno al tema centrale del progetto: trasformare le suggestioni culturali in una riflessione concreta sulle responsabilità condivise nella costruzione di città più umane, attrattive e vivibili.

La serata è proseguita con “U Principinu”, spettacolo di Danzastorie ideato e interpretato da Alosha, nome d’arte di Giuseppe Marino, con la voce narrante di Paola Bontà. Attraverso il linguaggio del corpo, della narrazione e dell’espressione artistica, lo spettacolo ha accompagnato il pubblico in un percorso introspettivo ispirato alla ricerca spirituale, all’ascolto e alla capacità di guardare oltre le apparenze.

Alosha ha ribadito il valore dell’arte come strumento educativo e occasione di riscatto, soprattutto per i giovani che vivono situazioni di fragilità. L’esperienza maturata attraverso la collaborazione con il mondo della scuola e con diverse realtà del territorio dimostra come la cultura possa offrire nuove possibilità di espressione e contribuire a costruire reti di sostegno e di comunità.

Il progetto “Città invisibili” ha così riunito prospettive differenti, accomunate dalla convinzione che la rigenerazione urbana non possa esaurirsi nel recupero degli edifici o nella realizzazione di opere pubbliche. Una città è realmente vivibile quando riesce a generare occasioni di incontro, a sostenere le attività economiche, a offrire opportunità ai giovani e a non lasciare indietro le persone più fragili.

«Il futuro delle nostre città si costruisce insieme», è il messaggio che ha attraversato l’iniziativa. Un invito a riconoscere le energie positive già presenti nelle comunità, metterle in connessione e trasformarle in progetti capaci di durare nel tempo. Perché rendere le città più umane significa, prima di tutto, restituire centralità alle persone e costruire le condizioni affinché ciascuno possa sentirsi parte attiva del proprio territorio.