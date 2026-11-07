Momenti di tensione nella notte in piazza del Popolo, nel cuore di Vittoria, dove si sarebbe verificata una rissa che avrebbe coinvolto alcune persone di nazionalità straniera. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe consumato nell’arco di pochi minuti, durante i quali i protagonisti si sarebbero affrontati fisicamente.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Vittoria, che ha affidato ai social un messaggio nel quale annuncia la volontà di risalire all’identità dei responsabili attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Tra le misure invocate anche l’applicazione del Daspo nei confronti dei soggetti coinvolti.

Il primo cittadino, Francesco Aiello, ha inoltre sollecitato un potenziamento dei servizi di controllo nelle ore notturne, chiedendo alle Forze dell’Ordine di poter contare su un numero maggiore di uomini e mezzi. Nel suo intervento ha anche richiamato la necessità di procedere all’espulsione dal territorio di chi si rende responsabile di reati.

Alla scena avrebbero assistito alcuni residenti della zona, oltre a titolari e dipendenti delle attività commerciali che si affacciano sulla principale piazza cittadina.

C’è, tuttavia, un elemento da sottolineare: allo stato attuale non risultano interventi delle Forze dell’Ordine per la rissa segnalata (foto AI).