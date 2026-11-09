L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa promuove un importante momento di approfondimento dedicato a uno dei temi più attuali e rilevanti per l’attività professionale: la normativa antiriciclaggio, i controlli e le responsabilità connesse agli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

L’incontro, in programma domani, martedì 10 novembre, dalle 15,30, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi nella sede Odcec di via Martoglio 5, vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti del settore, rappresentanti della Guardia di Finanza e operatori del diritto, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un quadro completo sulle recenti evoluzioni normative, sugli adempimenti richiesti agli studi professionali e sugli aspetti sanzionatori e penalistici che caratterizzano la materia. Relazionano Alessandra Panepinto, commercialista in Agrigento, il maggiore Giuseppe Macaluso e il luogotenente Fabio Francalanza del comando di Ragusa della Guardia di Finanza e Fabio Borrometi, avvocato penalista in Modica.

«L’antiriciclaggio rappresenta oggi un ambito di primaria importanza per la professione del commercialista – sottolinea il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia (nella foto) –. I professionisti sono chiamati quotidianamente a svolgere un ruolo determinante nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento illecito, assumendo responsabilità sempre più significative. Per questa ragione è fondamentale promuovere occasioni di aggiornamento e confronto che consentano di approfondire sia gli aspetti teorici che quelli pratici legati all’applicazione della normativa».

Nel corso dell’iniziativa saranno affrontati temi che spaziano dall’adeguata verifica della clientela all’autovalutazione dello studio professionale, passando per le attività ispettive e di controllo fino all’analisi del quadro penalistico e dei principali reati presupposto. «Abbiamo voluto costruire un momento formativo di alto profilo – aggiunge Aurnia – mettendo attorno allo stesso tavolo professionalità ed esperienze diverse. Il dialogo tra commercialisti, Guardia di Finanza e giuristi rappresenta un valore aggiunto perché permette di comprendere meglio obblighi, criticità e strumenti operativi. Solo attraverso una preparazione costante e una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti è possibile rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza, a tutela dei professionisti, delle imprese e dell’intero sistema economico».