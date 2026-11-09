C’è rammarico in casa Asd Giarratana Volley dopo la sconfitta maturata sabato sera tra le mura amiche contro la Scalia Volley Sciacca. Nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B maschile, girone H, i rossoblù, avanti di due set, sono stati rimontati dagli avversari che si sono imposti al tie-break con il punteggio finale di 3-2. Una gara combattuta e intensa, conclusa con i parziali di 26-24, 25-22, 20-25, 21-25 e 8-15. La principale amarezza ha a che vedere con una partita che il Giarratana aveva saputo interpretare nel migliore dei modi nella prima parte e che sembrava indirizzata verso un risultato differente. Il punto conquistato permette comunque ai rossoblù di muovere la classifica, ma non cancella il dispiacere per un’occasione sfumata.

“Quando una squadra riesce a portarsi sul 2-0 davanti al proprio pubblico e poi vede sfuggire la vittoria, il rammarico è inevitabile – commenta il presidente Salvatore Pagano – Abbiamo disputato due ottimi set, dimostrando carattere e qualità. Poi, invece, abbiamo perso lucidità e gli avversari sono stati bravi ad approfittarne. Faccio i complimenti alla Scalia Volley Sciacca per il successo ottenuto. Da parte nostra, dobbiamo analizzare con serenità ciò che non ha funzionato e trasformare questa delusione in uno stimolo per crescere”. Il numero uno del sodalizio montano guarda già avanti, consapevole che il percorso di una matricola in Serie B passa inevitabilmente anche attraverso giornate difficili.

“Le sconfitte fanno male, ma spesso sono le migliori insegnanti. È proprio in momenti come questi che si misura il valore di un gruppo. Sappiamo che da questa partita possiamo e dobbiamo imparare tanto. Ne usciremo più forti, più determinati e con ancora più voglia di dimostrare il nostro valore. Ogni caduta deve diventare un’occasione per rialzarsi meglio di prima”. La società, lo staff tecnico e gli atleti sono già concentrati sul prossimo impegno di campionato. Sabato prossimo il Giarratana Volley sarà infatti sul difficile campo dell’Aquila Bronte, altra tappa importante di una stagione che continua a rappresentare una sfida entusiasmante per il club ibleo. “Niente alibi e nessuna scusa – conclude Pagano -. Adesso servono lavoro, sacrificio e spirito di gruppo. Testa bassa e tanta palestra. Dobbiamo lavorare sodo, insieme, con fame, grinta e determinazione. Sono certo che questo gruppo saprà reagire e dare risposte importanti già dalla prossima gara”. L’obiettivo, dunque, è archiviare rapidamente una battuta d’arresto che brucia per come è maturata e ripartire con ancora maggiore convinzione, facendo tesoro degli errori commessi per continuare il percorso di crescita intrapreso in questa storica stagione nel campionato nazionale di Serie B.