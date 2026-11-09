Non più soltanto una proposta da accogliere, ma un percorso condiviso. Sabato 7 novembre, all’Oratorio Salesiano di Modica Alta, AVIS Modica ha riunito diversi docenti del territorio per la giornata di formazione e coprogettazione che dà il via al nuovo progetto AVIS-scuola. Un appuntamento nato proprio dalla scuola: al termine del percorso dello scorso anno erano stati gli stessi insegnanti a chiedere di non essere soltanto destinatari dell’iniziativa, ma di realizzarla fianco a fianco.

A condurre i lavori per l’intera giornata è stato il formatore Luigi Santapaga, fondatore di Forma Mentis, che ha accompagnato i partecipanti in un lavoro concreto su come strutturare gli obiettivi, creare un team capace di lavorare in armonia e raggiungere i risultati con strategie efficaci, tra role-play, attività pratiche e un confronto continuo, con il pensiero già rivolto alla festa sociale.

Dal confronto è nato un vero e proprio vocabolario condiviso: ascolto, rispetto, collaborazione, azione, riflessione, proattività, condivisione, rielaborazione, disponibilità, empatia, professionalità, confronto, responsabilità, passione, impegno, pensiero critico, coraggio, crescita, autenticità e dialogo. Parole che diventeranno la bussola del lavoro nelle classi, con un obiettivo preciso: contrastare l’assenza di valori o, quantomeno, la percezione di questa assenza che spesso accompagna il mondo dei più giovani.

“Vogliamo costruire per noi e per i ragazzi un viaggio che catturi la loro attenzione e li stimoli – ha spiegato il presidente di AVIS Modica, Luca Hanna, aprendo i lavori a nome di tutto il direttivo – Sarà un percorso un po’ diverso dal solito, magari con qualche ostacolo e qualche perplessità lungo la strada, ma se lo calibriamo bene possiamo raggiungere grandi risultati”.

Nei prossimi mesi spetterà ai docenti mettere in pratica quanto appreso, con AVIS Modica nel ruolo di coordinatore del progetto. In classe nasceranno numerosi elaborati che confluiranno in una festa sociale di fine anno scolastico, pensata per raccogliere il lavoro svolto alla luce delle finalità del progetto AVIS-scuola e per coinvolgere studenti, insegnanti, volontari, famiglie e l’intera cittadinanza di Modica.

Tra i ringraziamenti di Carmela Saturnino, che insieme a Chiara Giurdanella sta coordinando i rapporti con le scuole, anche quelli a Giampiero Saladino e Franco Bussetti di Avis provinciale. Presenti anche i rappresentanti di AVIS regionale e della Consulta nazionale Giovani, insieme ai volontari del Servizio Civile Universale: una presenza che ha confermato l’attenzione dell’intera rete associativa verso il progetto e la volontà di sostenerlo anche con strumenti pensati al servizio degli insegnanti.

Con questa giornata, AVIS Modica ha dato concretamente il via a un percorso costruito con la scuola e non soltanto per la scuola, nella convinzione che la cultura del dono si trasmetta prima di tutto attraverso valori vissuti e condivisi, giorno dopo giorno, dentro e fuori la classe.